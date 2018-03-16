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Окрім Ryanair Львів очікує на нових авіаперевізників

Андрій Котенський

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Про результати перемовин із лоукостером Ryanair стане відомо за декілька днів. Водночас аеропорт «Львів» очікує на прихід ще кількох авіаперевізників. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомила генеральний директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

 

«З деякими європейськими авіаперевізниками ми майже домовилися. Зараз тривають фінальні консультації. Також тривають перемовини із лоукостом Ryanair. Сподіваюся, що впродовж тижня ми матимемо конкретику щодо відкриття рейсів зі Львова і планів Ryanair загалом. Треба зачекати ще декілька днів. І звісно, що триває робота із відкриття рейсів у Азіатському напрямку», – повідомила Тетяна Романовська.

Керівниця летовища сподівається, що у 2019 році аеропорту вдасться налагодити сполучення із ОАЕ  та Казахстаном.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у аеропорту «Львів» відбулася презентація широкофюзеляжного далекомагістрального літака Boeing 777-200ER авіакомпанії «Міжнародної Авіалінії України», який найближчим часом із трьома «побратимами» здійснюватиме польоти до Бангкоку, Нью-Йорку і Пекіну.

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