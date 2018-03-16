На Львівщині зросла кількість вакансій

На ринку праці Львівщини й надалі має місце підвищення ділової активності, що позитивно позначається на динаміці пошуку працівників. У січні-лютому послугами служби зайнятості скористалися 19,8 тис. безробітних, що на 4,5 тис. менше, ніж у відповідному періоді торік. Від підприємств, установ та організацій надійшла інформація про наявність 17,0 тис. вакансій, тобто на 1,7 тис. більше, аніж упродовж двох місяців минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Станом на 01.03.2018 року в області було 6749 вільних місць праці, у тому числі 5155 – для робітників (76,1%), 1029 – для службовців (15,2%), 565 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки (8,4%).

Позитивним є те, що в регіоні до 13,1% зменшилася частка вакансій з мінімальною заробітною платою (торік було 25,7%), натомість кількість вільних місць праці із винагородою, що перевищує середньообласний показник, збільшилася до 16,3% (минулоріч ця цифра становила 5,3%). Майже на два відсоткових пункти (до 70,6%) зросла кількість вакансій, у яких пропонований заробіток коливався від мінімального розміру до середнього по області (торік – 68,7%). Середній розмір заробітної плати у вакансіях, відкритих станом на 01.03.2018 р., склав 5195,0 гривень, що на 32% більше, ніж було на початку березня 2017 року.

Зважаючи на зростання потреби в персоналі, служба зайнятості Львівщини максимально докладає зусиль для працевлаштування шукачів роботи у стислі терміни до набуття статусу безробітного. Упродовж перших двох місяців за допомогою служби зайнятості знайшли роботу 8,1 тис. осіб, у тому числі 1,8 тис. безробітних, професійним навчанням охоплено 1,7 тис. краян, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 0,4 тис. жителів області.