ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею службова собака Джесі «винюхала» 500 пачок сигарет

Юлія Шпак

|

Прикордонники львівського загону протягом доби двічі виявляли цигарки у схованках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

«У  пункті пропуску  «Рава – Руська» прикордонники завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у двох випадках. Їх, до Польщі намагалися вивезти, як українці так і поляки.  Цигарки чоловіки  ховали в спеціально вироблених тайниках, а саме: в звареному кустарним способом коробів днищі кузова, в задньому сидінні, в стелі під декоративною обшивкою та інших конструктивних порожнинах автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Всього під час ретельної перевірки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила майже  500 пачок цигарок різних торгових марок. А виявити цигарки прикордонникам допомогла службова собака Джесі.

Наразі цигарки та один автомобіль  вилучені та передані  працівникам ДФС.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...