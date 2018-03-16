На кордоні з Польщею службова собака Джесі «винюхала» 500 пачок сигарет

Прикордонники львівського загону протягом доби двічі виявляли цигарки у схованках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

«У пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у двох випадках. Їх, до Польщі намагалися вивезти, як українці так і поляки. Цигарки чоловіки ховали в спеціально вироблених тайниках, а саме: в звареному кустарним способом коробів днищі кузова, в задньому сидінні, в стелі під декоративною обшивкою та інших конструктивних порожнинах автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Всього під час ретельної перевірки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила майже 500 пачок цигарок різних торгових марок. А виявити цигарки прикордонникам допомогла службова собака Джесі.

Наразі цигарки та один автомобіль вилучені та передані працівникам ДФС.