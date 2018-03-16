На гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога: є постраждалі

У Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі вийшла з ладу канатна дорога. В результаті події постраждали 10 людей. Про це повідомляє видання «Новости-Грузия».

За попередньою інформацією, аварія на канатній дорозі сталася через відключення електроенергії. Кілька гондол, на яких знаходилися туристи, з’їхали вниз, до нижньої станції канатної дороги, і зіткнулися один з одним. На місці працювали три екіпажі рятувальників і медиків. Постраждалих перевезли в амбулаторію Гудаурі. З Тбілісі в Мцхета-Міанеті був направлений реаномобіль для того, щоб в разі необхідності доставити постраждалих в Тбілісі.

В даний час медики оцінюють стан усіх пацієнтів як середньо важкий.

«Компанія розвитку курортів міністерства економіки та сталого розвитку вже зв’язалася з компанією« Доппельмайер»(Doppelmayr), яка виробляє канатні дороги, для того, щоб відбулося негайне реагування на факт, і щоб вони прислали експертів для встановлення причин. Компанія готова відшкодувати всі витрати на лікування потерпілих», – зазначено в заяві.

Слідство у зв’язку з тим, що сталося розпочато по 275-й статті КК Грузії – «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного або підвісного транспорту».

Гудаурі є одним з найбільш популярних гірськолижних курортів Грузії. Він розташований поблизу дороги, що веде до грузино-російському кордоні, на висоті більше 2 тисяч метрів над рівнем моря. Висота снігового покриву на схилах досягає 1,5 метра.

Більшість гірськолижних трас на курорті розраховані на новачків, дітей та любителів, але є траси і для професіоналів. Традиційно гірськолижний сезон в Гудаурі триває з грудня по травень.

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На відео присутня ненормативна лексика!

Відео: Facebook-сторінка Ian Shynkarenko