Львів отримає від ЄБРР 17 мільйонів на оновлення транспорту

Сьогодні, 16 березня, відбулось підписання Угоди про наміри кредитного фінансування для проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Львівською міською радою та ЛКП «Львівелектротранс».

Проект є частиною масштабного оновлення міського громадського транспорту та його інфраструктури, що здійснює місто у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Відповідно до угоди, місто отримає 2 млн євро грантових коштів, які не потрібно повертати, та 15 млн євро кредиту на дуже вигідних умовах.

Ймовірні терміни погашення кредиту – до 13 років. Відповідно до договору, угоду потрібно затвердити на сесії Львівської міської ради.

«Якщо ви спитаєте зараз мешканців, яка тема є одною з найскладніших, то це питання транспорту. Нам потрібні нові автобуси, трамваї, тролейбуси. Ми дякуємо ЄБРР за бажання допомогти місту, щоб ми купили 50 нових тролейбусів, щоб ми мали кошти на модернізацію мереж.

Львів має амбіцію бути екологічним містом, щоб електротранспорт мав максимальний розвиток, тому приємно, що у нашому місті ми виробляємо і трамваї, і тролейбуси, і електробуси. Ми будемо максимально скеровувати кошти, щоб львів’яни мали якісний транспорт і комфорт. Ми зробимо все, аби 50 нових тролейбусів вже цьогоріч виїхали на вулиці нашого міста, так само як і 100 автобусів, які ми маємо намір закупити», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Я хочу подякувати ЄБРР за швидку реакцію, ця інституція дуже швидко працює і йде нам на зустріч. По всіх процедурах ми проходимо дуже швидко», – зазначив заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

«Ми очікуємо цієї закупівлі, оскільки наші тролейбуси в середньому вже мають 20 років. Я хочу подякувати ЄБРР, тому що з ними протягом останніх 5 років ми чітко розвивали реконструкцію і будівництво нової трамвайної мережі. Стан нашого рухомого складу не є в хорошому стані, отож підписання угоди – це вагомий крок, аби ми покращили тролейбусну інфраструктуру міста Львова і розширили її», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівелектротранс».

«Ми б хотіли подякувати місту за те, що ми розширюємо співпрацю. Цього разу ми підписали угоду про підготовку кредитного фінансування щодо тролейбусного проекту. На сьогодні ми плануємо профінансувати закупівлю нових тролейбусів. Ми спільно з містом поглянули на цю проблему і на сьогодні середній вік тролейбусів становить близько 20-ти років. Відповідно до цього ми плануємо профінансувати й тролейбусну інфраструктуру, елементи депо. З нашого боку ми очікуємо, що технічна оцінка проекту буде завершена за 2 місяці, щоб ми могли швидше перейти до закупівель. Тендер має закінчитись влітку, а закупівля тролейбусів може відбутися вже восени», – сказав Денис Гайовий, асоційований директор ЄБРР в Україні.

Місто планує залучити кредитні та грантові кошти у розмірі 17 млн. євро (15 млн – кредит, 2 млн – грант) під місцеві гарантії для придбання тролейбусів (до 50 одиниць), реконструкції депо та модернізації зношених елементів контактних мереж електричного транспорту міста. Слід зазначити, що місто підходить до питання комплексно – не тільки закуповує новий транспорт, а й реконструює депо, контактні мережі, дорожню інфраструктуру.

«Цей проект є одним з перших кроків, які місто здійснює відповідно до нових цілей щодо збільшення частки комунального транспорту у транспортній системі міста. Така кількість нових тролейбусів дозволить нам не тільки забезпечити якісне функціонування існуючих маршрутів, а й розглянути будівництво нових ліній. Нові контакті мережі, в свою чергу, дозволять збільшити швидкість руху та зроблять тролейбус більш конкурентним видом громадського транспорту», – додав Олег Береза, директор ЛКП «Львівелектротранс».