ЛОДА шукає начальника управління фізичної культури та спорту

Львівська облдержадміністрація оголосила проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління фізичної культури та спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25,03.2016 № 246, (зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Документи слід подати до 18.00 год. 28 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 30 березня 2018 року о 10 год. 00 хв., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

Контактна особа: Гаврилюк Ірина Орестівна, тел.: 0322 999 112, e-mail: i.havrylyuk@loda.gov.ua.