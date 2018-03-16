Колишній міністр Тимошенко та Януковича стане народним депутатом України

Народними депутатами України уже незабаром можуть стати колишній міністр юстиції України Роман Зварич та працівник «Ощадбанку» Михайло Побохіч. Саме вони йдуть першими «на вхід» у списках партій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» на дострокових виборах 2014 року, зазначено на офіційному сайті ЦВК.

Так, після позбавлення мандата народного депутата України Валерія Пацкана, наступним у списку (№82) БПП йде колишній міністр юстиції в уряді Юлії Тимошенко (лютий-жовтень 2005 року) та уряді Віктора Януковича (серпень-жовтень 2006 року) Роман Зварич, який проживає у Києві.

Після складання повноважень народного депутата Людмилою Денисовою, наступним у списку (№81) «Народного фронту» значиться заступник начальника управління експлуатації інформаційних систем АТ «Ощадбанк» Михайло Побохіч, який проживає у Боярці Київської області.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 15 березня, Верховна Рада України призначила Людмилу Денісову уповноваженим ВРУ з прав людини, а Валерія Пацкана – головою Рахункової палати України. Того ж дня Рада підтримала складання ними мандатів народних депутатів України.

Якщо про без п’яти хвилин народного депутата Михайла Побохіча інформація в доступних джерелах практично відсутня (окрім зазначено вище посади на момент включення до списку 2014 року), то Роман Зварич – широко відома постать в українському політикумі.

Народився Роман Зварич у 1953 році у штаті Нью-Йорк з сім’ї українських емігрантів. Освіту здобув в США. З 1991 — в Україні. 3 жовтня 1993 відмовився від громадянства США. 16 січня 1995 Роман Зваричу надано українське громадянство. З середини 90-их до початку 2000-их років перебував в лавах спочатку НРУ, згодом – ПРП.

Встиг побувати народним депутатом України ІІІ скликання (фракція НРУ, згодом – ПРП), IV скликання – фракція «Наша Україна».

У лютому-жовтні 2005-го року був міністром юстиції України в уряді Юлії Тимошенко.

Був обраним народним депутатом V скликання від блоку «Наша Україна», був членом одноіменної фракції.

Серпень-жовтень 2006-го — міністр юстиції України в уряді Віктора Януковича.

Вересень-листопад 2006-го — член Ради національної безпеки і оборони України.

Жовтень-листопад 2006-го — член Вищої ради юстиції.

Листопад 2006-го — серпень 2007-го — представник Президента України у Верховній Раді України.

Після парламентських виборів 2006 року брав активну участь у створенні «помаранчевої» урядової коаліції (БЮТ — «Наша Україна» — СПУ), а після її розпаду — в переговорах з представниками «антикризової коаліції» (Партія регіонів — КПУ — СПУ) про входження «Нашої України» в неї і створення «широкої коаліції».

При створенні кабінету міністрів Віктора Януковича, за наполяганням президента Віктора Ющенка, увійшов до нього як міністр юстиції. Призначення прийняв, але заявив журналістам, що «не згоден зі схемою (розподілу міністерських портфелів), яка зараз запропонована, і мені здається, що президентський принцип (стримувань і противаг) не витриманий … Моя участь в уряді залежить від того, наскільки швидко й ефективно фракція «Нашої України» може бути інтегрована в парламентську коаліцію».

Пізніше у зв’язку з провалом переговорів про входження «Нашої України» до «антикризової коаліції» і відкликанням її представників з уряду Віктора Януковича залишив Кабінет міністрів і був призначений представником президента Ющенка у Верховній Раді України.

Народний депутат України VI скликання від Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».

У вересні 2011-го вступив до партії «Фронт Змін».

Фото: Вікіпедія