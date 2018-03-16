Фонд держмайна оприлюднив ТОП-21 об'єктів приватизації в Україні

Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об’єктів, які планується приватизувати в країні в 2018 році, повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов’язки голови ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНІАН.

В презентації, яку оприлюдниі Віталій Трубаров, є опис кожного підприємства, а також інформація про фінансово-економічний стан за підсумками першого півріччя 2017 року.

У списку, зокрема, ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Сумихімпром», ПАТ «Аграрний фонд», ДП «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Дніпровський електровозобудівний завод», ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», ЗАТ «Президент-готель».

Сфера енергетики представлена шістьма обленерго («Хмельницькобленерго», «Тернопільобленерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго») та чотирма теплогенеруючими підприємствами («Херсонська ТЕЦ», «Миколаївська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька ТЕЦ»).

Найбільш привабливим вартості активів і чистого прибутку виглядає “Центренерго”, показники якого за підсумками перших шести місяців 2017 року становили, відповідно, 10,21 мільярда гривень і 2,02 мільярда гривень.