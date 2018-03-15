Жителям Львівщини нагадують про значне погіршення погодних умов

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології упродовж 17 – 19 березня на Львівщині очікується різка зміна погоди.

17-18 березня – сильні опади (мокрий сніг з переходом в сніг). Вітер північно-східний 9 – 14 м/с, пориви 15 – 22 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву 20 – 35 см. 19 березня – поступове припинення опадів.

Температура повітря:

17 березня впродовж доби 3 – 8°С морозу,

18 березня вночі 11 – 16°С морозу, вдень 6 – 11°С морозу,

19 березня вночі 13 – 18°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (рівень загрози 2 – жовтий, місцями рівень загрози 3 – червоний). Також це ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

При погіршенні погодних умов закликаємо мешканців області при можливості залишатись вдома.

Також закликаємо водіїв великогабаритного транспорту утриматись від поїздок. Зокрема, під час заносу блокують проїжджу частину чи у випадку зупинки на узбіччях затримують снігоочисну техніку та ускладнюють роботу дорожнім службам.

При нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів радять мати в наявності протиожеледні засоби (ланцюги), противідкатні упори та лопати.