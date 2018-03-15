Завтра біля консульства РФ у Львові націоналісти проведуть акцію

Активісти «Всесвітнього Руху Патріотів України» та «Об’єднання Добровольців» у річниці референдуму в Криму, 16 березня, проведуть акцію під Генконсульством Росії у Львові на вулиці К.Левицького, 95.

«Активісти прийдуть до дипломатичних представництв Російської Федерації, аби нагадати окупантам, що Крим – це українська територія.

«Ми зберемося біля консульств Росії, щоб нагадати, що Крим – це Україна, а Росія – окупант. В історії Росія завжди буде Золотою ордою, монголо-татарським ігом, загарбником та вбивцею, що посягає на чужу землю», – зазначила активіст Олена Живко.

Додамо,що 18 березня у Генконсульстві РФ у Львові відкриють дільницю для голосування на виборах президента Росії.