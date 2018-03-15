Якість української освіти вперше перевірять за допомогою міжнародного оцінювання PISA

У 2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA. Ця Програма має на меті порівнят и освітні системи 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін. Про це сьоогодні, 15 березня, на прес-конференції розповіла директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Дослідження PISA проводять кожні три роки шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. Важливо розуміти, що оцінювання не перевіряє рівень навчальних досягнень учнів, а досліджує наскільки учень зможе використовувати в житті знання й уміння, отримані в школі.

«Хочу наголосити на тому, що ми дізнаємося лише узагальнений результат усіх регіонів України. Жодна школа, жоден учень не отримає свого результату окремо. Результат України та інших країн буде оприлюдений в грудні 2019 року», – сказала Любомира Мандзій.

Відомо, що у цьому дослідженні будуть брати участь 40 різних навчальних закладів Львівщини: від сільських шкіл до міських коледжів. Саме тестування буде проходити з 15 квітня по 30 травня 2018 року.

Додамо, що відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання кості освіти та РЦОЯО.