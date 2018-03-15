Водіїв попереджають: через приїзд Президента Австрії у центрі Львова буде ускладнений рух

Через приїзд до Львова Президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена у центральній частині міста нині буде ускладнено рух. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, ускладнення руху можливе орієнтовно з 9.00 до 16.00. Планується ситуативне перекриття руху під час проходження президентського кортежу. Відтак водіїв закликають взяти це до уваги.

Додамо, що Президент Республіки Австрія вчора прибув до Львова, а вже нині матиме зустріч з керівництвом міста та області, а також поспілкується з молоддю. Разом ним Україну відвідує потужна делегація представників ділових та бізнесових кіл Австрії.