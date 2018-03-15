В Україні зафіксували спад кількості ДТП та смертності на дорогах

За два місяці цього року зафіксовано спад дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Як наголошують у поліції, серед найголовніших чинників, які вплинули на таку статистику, – запуск дорожньої патрульної поліції, обмеження руху до 50 км/год та превентивні заходи.

За два місяці цього року в країні зареєстровано 21,5 тис. дорожньо-транспортних пригод. Це на 4,2 тисячі менше, аніж у січні-лютому минулого року.

Серед них 2888 – ДТП з потерпілими, проте як у минулорічний період таких ДТП було понад 3,1 тисячу.

У цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинуло, 3787 осіб –травмовані.

Найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими за два місяці цього року є перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування.

Внаслідок перевищення водіями безпечної швидкості загинула 161 людина, через порушення правил маневрування – 55 людей.