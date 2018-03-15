В Україні новий глава НБУ

Новим главою Нацбанку України став Яків Смолій, за відповідне рішення проголосувало 247 народних депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, постанову про призначення Яківа Смолія головою НБУ на розгляд парламенту вніс президент Петро Порошенко.

Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних наук і мільйонер. Виконував обов’язки голови НБУ, відколи Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку.

Сьогодні, Рада відправила Гонтареву у відставку за її ж бажанням.

Після обрання глави Нацбанку секретар Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту до 16.00 .