ОСТАННІ НОВИНИ

Україна посіла 138 місце у рейтингу найщасливіших країн

Юлія Шпак

|

Україна посіла 138 місце зі 156 можливих у рейтингу найщасливіших країн світу. Про це йдеться у Доповіді про рівень щастя країн світу, передає Громадське.

 

Найщасливішою країною в доповіді назвали Фінляндію. Далі —Норвегія, Данія та Ісландія. Лідерами вже не вперше стають скандинавські країни.

Щастя оцінювалося за такими критеріями: тривалість життя, соціальна підтримка, здоровий спосіб життя, свобода, щедрість, корупція і довіра.

США опустилися на 18 місце (на 5 позицій з 2016 року) через велику кількість депресій та ожиріння у громадян. Росія посіла 59 місце, Польща — 42.

Найнещаснішими країнами стали Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Танзанія та Ємен.

Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні. У ньому Україна посіла 92 місце із можливих 117. Перше місце також посіла Фінляндія.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...