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У Жовківському районі не розминулись дві фури

Юлія Шпак

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У Жовківському районі зіткнулися дві фури. Внаслідок автопригоди госпіталізовано двох осіб. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається у відомстві, дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 березня о 23.10 на автодорозі Київ – Чоп в селі Малі Підліски, Жовківського району.

«Поліцейські, сталося зіткнення двох вантажівок – «Рено Преміум» під керуванням 33-річного жителя міста Хмельницький та «ДАФ», яким керував 56-річний мешканець Житомирської області. Внаслідок автопригоди госпіталізовано водія «Рено» з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом лобної кістки, забійні садна обличчя», а також його пасажира, 38-річного мешканця міста Хмельницький, діагноз: «закритий трьохкісточковий перелом кісток правої гомілки, відкрита черепно-мозкова травма», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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