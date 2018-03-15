У Сколівському районі дев’ять людей отруїлися в ресторані готелю

У Сколівському районі 9 людей отруїлися в ресторані готелю, в якому мешкали. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

«Протягом 11 березня за медичною допомогою звернулося 9 осіб, з них 4 дітей віком 4,5,8 та 11 років, які перебували на відпочинку в готелі «Карпатська ружа» гірськолижного комплексу Плай у с.Плав’є, Сколівського району», – йдеться у повідомленні.

Зі слів постраждалих, вони харчувались в ресторані готелю.

«Потерпілі оглянуті лікарем. Скарги на тошноту, блювоту, біль в животі, підвищення температури тіла. 6 особам, в тому числі дитині 5 років при поступленні встановлено діагноз «Гостра кишкова інфекція», 2 дітям – «функціональні порушення травлення», 1 дитині – «ацетономічна блювота. Гострий гастрит». Двоє дітей госпіталізовано в Сколівську ЦРЛ, 7 осіб ( 2 дитини) відмовились від госпіталізації. На ранок 12.03.18р. всі госпіталізовані пацієнти виписані із стаціонару», – додають у відомстві.

Перевіркою, проведеною 12 березня фахівцями Держпродспоживслужби у Львівській області встановлено, що даний заклад закрито напередодні у зв’язку з припиненням роботи з метою проведення ремонту, що не дало можливості встановити джерело, причини та умови виникнення спалаху.

Про факт виникнення спалаху та встановлення не функціонування даного об’єкту скерована інформація у Львівську обласну прокуратуру, ГУ НП у Львівській області та Львівську обласну держадміністрацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині восьмеро людей отруїлись магазинним тортом.