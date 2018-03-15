У Львові власників будинків змусять перефарбувати фасади

У Львові було проведено інвентаризацію фасадів щодо клаптикового фарбування. Виявлено 1322 будинки з таким фарбуванням. Власникам приміщень скеровують попередження щодо приведення фасадів до паспортів упорядження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми провели інвентаризацію фасадів щодо клаптикового фарбування. Інвентаризацію проводили спільно з районними адміністраціями та управлінням охорони історичного середовища. На основі проведеної інвентаризації зробили базу даних. Відповідно, на сьогодні є 1322 будинки, де є клаптикове фарбування фасадів. Також ми проаналізували кількість паспортів фасадів. Є Лише 148 паспортів. Це 1,9% від загальної кількості фасадів.

Якщо говорити про клаптикове фарбування фасадів, то найбільше таких будинків є у Галицькому, Личаківському і Сихівському районах. У відсотковому співвідношенні найбільше будинків є у Сихівському районі. Але це часто пов’язане із утепленням будинків», – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

За її словами, районні адміністрації скеровують попередження власникам приміщень щодо приведення фасадів до паспортів упорядження, при наявності цих паспортів.

«Цю роботу будемо продовжувати. Також проводимо інвентаризацію найбільш критичних фасадів, щоб передбачити кошти в бюджетів міста і зробити паспорти цих фасадів, щоб потім можна було привести їх у відповідність», – додала Ірина Маруняк.