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Стало відомо, хто прийде у Раду замість Пацкана і Денисової

Омелян Шевчук

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Екс-міністр юстиції Роман Зварич та Михайло Побочіх проходять у Верховну Раду на місце Валерія Пацкана і Людмили Денисової. Про це свідчать виборчі списки партій на парламентські вибори 2014 року.

 

Роман Зварич у включений до виборчого списку під № 82 від партії “Блок Петра Порошенка”. Він тимчасово не працює, немає судимості, безпартійний, проживає у Києві, зазначається на сайті ЦВК.

Зварич був депутатом Ради в III-VI скликаннях – в III і IV від “Народного Руху України” та у V-VI – від “Нашої України” Віктора Ющенка.

Михайло Побочіх включений до виборчого списку під № 81 від партії “Народний Фронт”. Він проживає у Боярці, немає судимостей. Працює заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем, АТ “Ощадбанк”.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана.

Парламент призначив на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від «Народного фронту» Людмилу Денисову.

Після цього їх позбавили депутатських мандатів.

Українська правда

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