Стало відомо, хто розроблятиме документацію для будівництва сміттєпереробного комплексу

У тендері на розроблення проектної документації для майбутнього переробного комплексу оголошений переможець. За результатами відкритих торгів переможцем було визначено ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» (м. Львів). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цей тендер проведено згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», з використанням єдиної системи електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro).

У тендері також взяли участь ще два підприємства з м. Львів та м. Рівне. За результатами розгляду тендерних пропозицій було визначено, що пропозиція ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» відповідає вимогам тендерної документації, а підприємство має необхідний досвід виконання аналогічних робіт та відповідає визначеним кваліфікаційним критеріям.

Також міській раді зазначають, що концепція переробного комплексу базується на засадах максимального зменшення обсягів та, найголовніше, залишкового об’єму перероблених відходів, які мають відправлятися на захоронення; відсортувати ресурсоцінну вторинну сировину та зменшити біологічну активність органічних відходів, а також передбачити можливість виробництва твердого умовного палива.

«Загалом, це є принципово важливо для подальшого розвитку проекту, що цей тендер відбувся. При підготовці тендерної документації та визначені кваліфікаційних критеріїв ми керувалися в тому числі професійними консультаціями від французької компанії Egis та вимогами до проектів, що фінансуються за кошти ЄБРР. Можливо, цим можна пояснити невелику кількість учасників, які взяли участь, окремо хотілося б відзначити, що саме львівська компанія продемонструвала повну відповідність кваліфікаційним вимогам та надала найбільш конкурентну пропозицію», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Нагадаємо, 19 лютого, ЛКП «Зелене місто» оголосило тендер на розроблення проектної документації для майбутнього будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів.

Варто додати, що будувати сміттєпереробний комплекс у Львові почнуть влітку цього року.

Як відомо, раніше сміттєпереробний комплекс хотіли збудувати на ділянці ТЕЦ-2 на Пластовій, 125, і навіть зробили ТЕО для цих робіт. Проте через неузгодженість у земельному питанні і супротив мешканців прилеглих сіл цю ділянку відкинули.