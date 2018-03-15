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Рада призначила Пацкана головою Рахункової палати України

Лаврентій Дубич

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345-ма голосами «за» сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України призначила народного депутата України від БПП Валерія Пацкана головою Рахункової палати України, передає Львівський портал.

 

Окрім цього, Рада затвердила новий склад Рахункової палати.

Після цього народні депутати проголосували за позбавлення депутатських мандатів пана Пацкана та новообраної уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової.

Довідка:

Валерій Васильович Пацкан народився 21 квітня 1975, село Золотарьово, Хустський район, Закарпатська область, заслужений юрист України.

1995 р. — 1996 р. — проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України.

1999 р. — 2000 р. — розпочав свою трудову діяльність після закінчення Ужгородського державного університету на посаді головного спеціаліста юридичного відділу Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

2000 р. — 2001 р. — обіймав посаду юрисконсульта у Перечинському лісокомбінаті.

2001 р. — 2002 р. — заступник завідуючого кафедри правознавства Закарпатського інституту ім. А. Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом.

2002 р. — 2004 р. — заступник директора Ужгородської філії ВАТ «ПриватБанку».

2004 р. — 2008 р. — директор філії «Закарпатська дирекція» АТ «Індустріально-Експортний Банк».

2008 р. — 2012 р. — генеральний директор ТОВ «Карат Мотор».

Політичну діяльність розпочав у 2001 році на посаді голови виконавчого комітету Закарпатської обласної організації Політичної партії «Реформи і порядок».

2010 р. — член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

2011 р. — 2014 р. — голова Закарпатської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

2015 р. — голова Закарпатської територіальної організації ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».

На виборах до Верховної Ради України, що відбулися 28 жовтня 2012-го, був обраний народним депутатом. В парламенті працював на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

На позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014-го був обраний депутатом за списками партії «Блок Петра Порошенка». У Верховній Раді зайняв посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Голови підкомітету з питань зв’язків з українцями, які проживають за кордоном.

Фото: Гордон

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