Перелік документів, необхідних для керування мопедом чи мотоциклом

У сервісному центрі МВС розповіли про перелік необхідних документів, які обов’язково потрібно мати для кермування мопедом або мотоциклом на дорогах України, та пояснили, як їх отримати. Про це Львівському порталу повідомили у секторі персоналу та зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.

Посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки – обов’язкові документи для керування мототранспортом.

Посвідчення водія можна отримати після проходження навчання в автошколі, де здійснюють підготовку категорій А; А1; В1 (обрати акредитовану автошколу можна за допомогою спеціальної мапи) та після здачі теоретичного і практичного іспитів у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС (для підготовки до іспитів можна скористатись онлайн-тренажером та ознайомитись з білетами теоретичного іспиту).

Категорії, які відповідають типам мототранспорту:

«А1» – мопеди, моторолери та інші двоколісні ТЗ з об’ємом двигуна до 50 куб. см або електродвигуном до 4 кВт;

«А» – мотоцикли ( у т.ч. з боковим причепом) та інші двоколісні ТЗ з об’ємом двигуна 50 куб. см і більше або електродвигуном 4 кВт і більше;

«В1» – квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) ТЗ, з максимальною масою не більше 400 кг.

Підготовка водіїв категорій А1; А проводиться для осіб, які досягнули 16-річного віку, для категорії В1 – для осіб, які досягнули 18-річного віку.

У сервісному центрі МВС додають, якщо громадянин вже має посвідчення водія з категорією, яка дозволяє керувати легковим автомобілем, теоретичний іспит на знання ПДР для відкриття категорій А; А1; В1 складати не потрібно. Необхідно здати лише практичний іспит з водіння мототранспортом.

Реєстрація транспортного засобу проводиться у будь-якому територіальному сервісному центру МВС, де видається свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. (Перелік необхідних документів на сайті сервісних центрів МВС).

За консультаціями звертайтеся за телефоном (032) 255-62-72.