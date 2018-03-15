На Жовківщині потяг насмерть збив чоловіка, який сидів на колії

На Жовківщині потяг смертельно травмував чоловіка. Працівники поліції встановлюють обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Жовківське відділення поліції 14 березня надійшла інформація про те, що близько 15.00 неподалік села Воля-Гомулецька потяг смертельно травмував людину.

«Правоохоронці попередньо встановили, що на перегоні Дубляни-Рясне машиніст побачив чоловіка, який сидів на колії. На сигнали поїзда він жодним чином не відреагував. Внаслідок наїзду 46-річний мешканець району загинув на місці події. Тіло потерпілого скероване на експертизу», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.