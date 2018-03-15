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На вулиці Шевченка палала автівка

Дарина Смеречанська

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У Львові на вул. Шевченка горів автомобіль «Opel Astra G». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 14 березня о 21:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шевченка,313, в автомобілі «Opel Astra G».

Пожежу ліквідували о 21:48. Вогнем знищено моторний відсік.
До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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