На вулиці Шевченка палала автівка

У Львові на вул. Шевченка горів автомобіль «Opel Astra G». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 14 березня о 21:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шевченка,313, в автомобілі «Opel Astra G».

Пожежу ліквідували о 21:48. Вогнем знищено моторний відсік.

До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.