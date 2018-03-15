На межі Львівщини і Закарпаття затримали молодиків із битами та ножами

На межі Закарпаття і Львівщини правоохоронці затримали 29 осіб з битами, ножами і балаклавами. Невідомі їхали на 4 автівках у бік Закарпаття з боку Львівщини трасою Київ – Чоп. Їх затримали на посту Нижні Ворота працівники поліції та СБУ, які в ці дні працюють у посиленому режимі. Цю інформацію Mukachevo.net підтвердили відразу кілька джерел у правоохоронних органах Закарпаття, незалежних одне від одного.

«Загалом йдеться про 4 авто, які викликали особливу підозру в правоохоронців, у яких пересувалося 29 осіб. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи була це одна або кілька груп осіб, і з якими цілями вони прямували на Закарпаття», – йдеться у повідомленні видання.

Співрозмовник у правоохоронних органах, частина затриманих наполягають, що їхали на Закарпаття кататися на лижах, і мовляв тому мали таке «екіпірування». Затриманих забрали до Воловецького райвідділу поліції для з‘ясування всіх обставин.

Згодом у патрульній поліції Закарпаття повідомили, сьогодні, протягом кількох годин, на дорожній станції «Нижні Ворота», патрульні зупинили ряд автівок, в яких водії перевозили заборонені законом речі.

«До прикладу, під час зупинки Chery Amulet, за порушення ПДР, інспектори здійснили поверхневу перевірку водію, який підозріло і знервовано себе поводив. Внаслідок, виявили згорток сухої зеленої подрібненої речовини, ззовні, ймовірно, схожу на марихуану. Згодом, охоронці порядку, зупинили Volkswagen. Згідно статті 34 ЗУ «Про Національну поліцію», здійснили поверхневу перевірку, під час якої у пасажирів транспортного засобу патрульні виявили три ножі, балаклаву та терен.

У водія автівки BMW, який порушував правила руху, під час перевірки, інспектори помітили предмет ударно-дробильної дії, ззовні схожий на телескопічний кийок. На запитання патрульних про те, навіщо водію цей предмет, чоловік не зміг дати однозначної відповіді», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у всіх випадках, патрульні Закарпаття забезпечили охорону місця події і викликали слідчо-оперативну групу з метою подальшого з’ясування усіх обставин.

Фото: Mukachevo.net