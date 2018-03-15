На Львівщині жінка кухонним ножем зарізала власного чоловіка

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисницю, причетну до вбивства власного чоловіка. Смертельний удар кухонним ножем жінка нанесла чоловіку під час сімейного конфлікту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вчора, 14 березня, близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Пустомитівського району 32-річний чоловік у власному будинку наніс собі удар ножем у серце, внаслідок чого й помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, чоловік не вчиняв самогубство, а смертельний удар кухонним ножем йому нанесла його 30-річна дружина під час сімейного конфлікту.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.