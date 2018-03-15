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На Львівщині жінка кухонним ножем зарізала власного чоловіка

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці затримали зловмисницю, причетну до вбивства власного чоловіка. Смертельний удар кухонним ножем жінка нанесла чоловіку під час сімейного конфлікту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Вчора, 14 березня, близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Пустомитівського району 32-річний чоловік у власному будинку наніс собі удар ножем у серце, внаслідок чого й помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, чоловік не вчиняв самогубство, а смертельний удар кухонним ножем йому нанесла його 30-річна дружина під час сімейного конфлікту.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

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