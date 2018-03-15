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На Львівщині визначили переможців конкурсу молодіжних проектів

Омелян Шевчук

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На засіданні конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки, було визначено переможців цьогорічного конкурсу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

На конкурс молодіжних проектів було подано 105 проектів, 100 з яких було допущено до відкритого захисту. За підсумками оцінювання конкурсних пропозицій, переможцями визначено 36 громадських організацій, які реалізують 46 проектів.

Нагадаємо, що загальна сума підтримки конкурсних пропозицій становить 750 000 грн. Із рішеннями конкурсної комісії можна ознайомитись тут.

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