На Львівщині працюють чотири мобільних бригади для допомоги жертвам домашнього насильства

Мобільні робочі бригади для допомоги жертвам домашнього насильства працюють у Жидачівському, Золочівському, Сокальському районах та у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також у Львові працює обласна мобільна бригада.

Кожна мобільна бригада складається із психологів і соціальних працівників. Команда мобільної бригади надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

№ з/п Мобільна бригада Адреса Дні та години прийому Контактні телефони (працюють щоденно з 9:00 до 21:00) 1. Львівська обласна мобільна бригада м.Львів, вул. Митрополита Андрея, каб. 113 Щосереди з 10:00 до 17:00 063 953 38 60 066 278 96 51 2. Сокальська районна мобільна бригада (з охопленням міста Червоноград) м.Сокаль, вул. Шептицького, 61 Щовівторка з 9:00 до 17:00 063 954 81 27 066 279 64 57 м.Червоноград, вул. Миру, 5 Щосереди з 9:00 до 17:00 3. Золочівська районна мобільна бригада м.Золочів, вул. Чорновола, 3 Щоп’ятниці з 14:00 до 18:00 063 968 70 10 066 306 59 57 4. Жидачівська районна мобільна бригада м.Жидачів, вул.Шашкевича, 2 Щоп’ятниці з 10:00 до 17:00 063 968 70 51 066 306 59 78

Також по допомогу можна звернутись, зателефонувавши на Національну «гарячу лінію» з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації за номерами: 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). Працює цілодобово.

Координацію проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» здійснює Міністерство соціальної політики України. Проект підтримується Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з МБФ «Українська Фундація громадського здоров’я» за фінансування уряду Великої Британії.