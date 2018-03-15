На Львівщині працюють чотири мобільних бригади для допомоги жертвам домашнього насильства

Мобільні робочі бригади для допомоги жертвам домашнього насильства працюють у Жидачівському, Золочівському, Сокальському районах та у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Також у Львові працює обласна мобільна бригада.
Кожна мобільна бригада складається із психологів і соціальних працівників. Команда мобільної бригади надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу постраждалим від домашнього насильства.
|№ з/п
|Мобільна бригада
|Адреса
|Дні та години прийому
|Контактні телефони
(працюють щоденно з 9:00 до 21:00)
|1.
|Львівська обласна мобільна бригада
|м.Львів, вул. Митрополита Андрея, каб. 113
|Щосереди з 10:00 до 17:00
|063 953 38 60
066 278 96 51
|2.
|Сокальська районна мобільна бригада (з охопленням міста Червоноград)
|м.Сокаль, вул. Шептицького, 61
|Щовівторка з 9:00 до 17:00
|063 954 81 27
066 279 64 57
|м.Червоноград, вул. Миру, 5
|Щосереди з 9:00 до 17:00
|3.
|Золочівська районна мобільна бригада
|м.Золочів, вул. Чорновола, 3
|Щоп’ятниці з 14:00 до 18:00
|063 968 70 10
066 306 59 57
|4.
|Жидачівська районна мобільна бригада
|м.Жидачів, вул.Шашкевича, 2
|Щоп’ятниці з 10:00 до 17:00
|063 968 70 51
066 306 59 78
Також по допомогу можна звернутись, зателефонувавши на Національну «гарячу лінію» з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації за номерами: 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). Працює цілодобово.
Координацію проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» здійснює Міністерство соціальної політики України. Проект підтримується Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з МБФ «Українська Фундація громадського здоров’я» за фінансування уряду Великої Британії.
Юлія Шпак