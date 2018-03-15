На Львівщині через погодні умови перенесли Чемпіонат України з гірських автоперегонів

У зв’язку з очікуваними погіршеннями погодних умов в області внесли зміни у дату проведення Чемпіонату України з гірських автоперегонів «Гран-Прі Трускавця». Відтак автоперегони вулицями Трускавця відбудуться 30 березня – 1 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Нагадаємо, що суть гірських перегонів полягає у швидкісному підйомі. Перед стартом відбудеться ознайомлення з трасою та кваліфікаційні заїзди. До заліку результату перегонів ідуть по два з трьох кращих фінальних заїздів кожного з учасників.

Оскільки траса змагань проходитиме через центр міста, на період змагань буде обмежено рух пішоходів певними ділянками і перекрито автомобільне сполучення.