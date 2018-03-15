ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині через погодні умови перенесли Чемпіонат України з гірських автоперегонів

Олександр Косик

|

У зв’язку з очікуваними погіршеннями погодних умов в області внесли зміни у дату проведення Чемпіонату України з гірських автоперегонів  «Гран-Прі Трускавця». Відтак автоперегони вулицями Трускавця відбудуться 30 березня – 1 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Нагадаємо, що суть гірських перегонів  полягає у швидкісному підйомі. Перед стартом відбудеться ознайомлення з трасою та кваліфікаційні заїзди. До заліку результату перегонів ідуть по два з трьох кращих фінальних заїздів кожного з учасників.

Оскільки траса змагань проходитиме через центр міста, на період змагань буде обмежено рух пішоходів певними ділянками і перекрито автомобільне сполучення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...