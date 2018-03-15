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Мешканець Львівщини намагався провезти через кордон цигаркову контрабанду

Дарина Смеречанська

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У ПП «Грушів» у паливному баку автомобіля «Фольксваген», за кермом якого був мешканець Львівщини, виявили цигаркову контрабанду. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

 

У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів» вчора на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Фольксваген» польської реєстрації під керуванням мешканця Львівщини. Під час ретельної перевірки іномарки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила 360 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані в паливному баку.

Разом з цигарками вилучено і транспортний засіб, сума оцінки цигарок склала 9 300 гривень, а автомобіля встановлюється. Увесь товар передано працівникам фіскальної служби.

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