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Львівські школярі стріляли із автоматів

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Школи Сихівського району Львова виконали вправу навчальних стрільб з АК-74. Бойові стрільби проводились на полігоні «Раковець». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У стрільбах взяли участь понад 200 юнаків та 12 викладачів предмету «Захист Вітчизни». На полігоні були проведені практичні заняття з питань надання першої медичної допомоги, показ новітнього озброєння і техніки, мінновибухових пристроїв та їх класифікації, психологічна підготовка (дії особового складу в екстримальних ситуаціях), неповне розбирання та збирання АК-74, спорядження магазинів, порядок прицілювання та вибір цілей, організація харчування в польових умовах, а також практичне виконання навчальних стрільб з АК-74.

Навчально-польові збори з учнями випускних класів в рамках вивчення предмету «Захист Вітчизни» були організовані та проведені Сихівським районним військовим комісаріатом м.Львова у взаємодії з командиром військової частини 4114 НГ.

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