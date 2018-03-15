«Кажани» приймають «Буревісник»

Сьогодні, 15 березня, у Львові розпочинаються ігри чотирнадцятого туру Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани».

Волейбольний клуб «Барком-Кажани» проведе два домашні матчі з чернігівською командою «Буревісник-ШВСМ».

Ігри традиційно відбудуться у ПС «Галичина», що на Керченській, 8. 15 березня – матч стартує о 17.30 годині, 16 березня – о 13.00. Вхід на ігри – вільний.

Додамо, що на сьогодні у турнірній таблиці Чемпіонату України «кажани» займають друге місце. Чернігівський «Буревісник-ШВСМ» – сьомий.