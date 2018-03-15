Дмитро Бешлей: «Трансплантація серця – це проблема свідомості людей»

Кардіохірург Львівської обласної клінічної лікарні про перспективу пересадки серця у Львові:

«Львівська область входить у пілотний проект «Про трансплантацію» органів у 2018 році і відповідний закон існує і навіть виділено кошти. Проблема полягає в іншому. Трансплантація серця – це проблема свідомості лікарів і людей, які іноді не розуміють, що це добрий крок. Просто не потрібно маніпулювати у цьому питанні, що когось із людей відключатимуть від апарату швидше, ніж він би міг жити. Людина стає потенційним донором лише після констатації смерті головного мозку…

Скільки людей у Львові чи в Україні потребують пересадки серця – невідомо, бо реального реєстру хворих, яким це потрібно, насправді немає…

Коли у Львові проведуть таку операцію – складно сказати, бо для цього потрібні три основні речі. Спершу потрібно створити координаційну групу, яка займатиметься реєстром пацієнтів, яким потрібна трансплантація. Другий момент це те, що лікарі-анестезіологи мають офіційно визнавати смерть головного мозку. І третє – створення координаційного центру між лікарнями, які можуть робити трансплантацію, і лікарнями у яких фіксують і визнають смерть головного мозку.

Щоб ви зрозуміли. Трансплантація – це не є найскладніша операція на серці. Якщо медична спільнота буде рухатися у цьому керунку, то пересадка серця у Львові – це перспектива двох років. Але ми повинні розуміти, що трансплантація серця – не лише сам факт пересадки, а операція на потоці. Після неї ми повинні виходжувати таких пацієнтів. А от чи потрібні Україні пацієнти із пересадженими серцями, то вже інше питання. Це потягне за собою щорічну планову госпіталізацію, щорічне отримання ліків, щорічне обстеження – коронографію і біопсію серця. Якщо це державі буде потрібно, то операції із пересадки серця стануть доступними дуже скоро», – повідомив Дмитро Бешлей у коментарі Львівському порталу.

Детальніше читайте тут: «Серце на долоні або один день в хірургії серця»