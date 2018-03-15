Чим потішить весняний Lviv Fashion Week

Новий сезон Lviv Fashion Week пройде 22-25 березня у Львові. Покази ХХІ-го сезону охоплять 4 дні, а основну платформу Міжнародного аеропорта «Львів» імені Данила Галицького буде задіяно впродовж трьох днів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Розпочнеться Lviv Fashion Week 22 березня проектом ArtSpace, показами та презентаціями молодих дизайнерів, які відбудуться в арт-просторі Музейно-культурного комплексу «Львіварня».

ArtSpace – проекти молодих художників на стику мистецтва і моди. Відеоарт, художня фотовиставка, інсталяція, колаборація, перфоманс, живопис – усі ці візуальні практики допоможуть підняти розмову про одну з найважливіших та найцікавіших тем – людину. ArtSpace включатиме “Perfect Illusion” Бориса Гаврилюка та Олени Лажневської (перформанс, виставка живопису, фотозйомка), проект «10 метрів» Олега Гавриліва та Максима Скворцова (інсталяція, перформанс), виставку fashion-фотографії Untitled (Ігор Степаник, Юлія Кузьмович), медіа-арт Дарії Тіщенко-Журавель «Хамелеон».

Традиційно Львівський тиждень моди сприяє молодим дизайнерам – їх покази та презентації відбуватимуться в рамках основної програми в Міжнародному аеропорту “Львів” та в арт-просторі “Львіварня”. Нові колекції представлять Kristina Prokopiv, Olena Levynska, Muzyka&Sas ateliers, THE LACE, TWINS design.

Особливістю цього сезону стане оновлений line-up дизайнерів: більшість учасників вперше презентує на Lviv Fashion Week свої колекції. В основній програмі домінують українські дизайнери – колекції осінь/зима 2018 продемонструють Vozianov, Kateryna Karol, Couture de Fleur, Ivanna Yukhymchuk, J.Perekriostova. Показ колекції AW 2018 бренду Vozianov, прем’єрні колекції якого зазвичай демонструються в Києві, цього разу вперше відбудеться у Львові. Дебютними на Lviv Fashion Week стануть покази DIYA, Zahara, Bunt, польських брендів Eklectic, K&M.

Цієї весни учасниками Lviv Fashion Week стануть італійські бренди A-LAB Milano та Piccione Piccione, які зазвичай презентують колекції в рамках тижня моди в Мілані. Серед міжнародних гостей Lviv Fashion Week – журналісти, фотографи та байери з Італії, Німеччини, Польщі, США.

Основний розклад показів та презентацій на сезон осінь/зима 2018 доповнюватимуть освітня програма та шоурум. Розширена освітня програма включає лекції та обговорення, які проходитимуть у Design House 24-25 березня. Нові Fashion-діалоги, проект, який має на меті об’єднати у неформальному спілкуванні та продуктивних дискусіях працівників галузі моди, цього разу будуть присвячені темі «Нестандартне використання соціальних мереж в маркетингових цілях», модератор – Лілія Сушко. Лекційна програма включатиме лекції “Дизайн менеджмент: Як побудувати бізнес у креативних індустріях” (Ірина Головчак, Школа дизайну Creative), “Як створити власний бренд у fashion-індустрії. Розвиток бренда. Концепція як основа бізнесу” (Елеонора Нечипоренко, Designers.ua), “Мистецтво vs мода” (Марія Івасенко, Освітній центр Fast Fashion Education). Федір Возіанов прочитає лекцію на тему “Мода як медіа” на головній локації у Міжнародному аеропорті “Львів” 23 березня.

Шоурум Lviv Fashion Week, в якому візьмуть участь близько 30 українських брендів, буде працювати на місці проведення показів у Міжнародному аеропорті “Львів” 23-25 березня.