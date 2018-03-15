Через ремонт Личаківської 11 автобусів змінять свій маршрут

Від завтра, 16 березня, буде перекрито для руху транспорту вул. Личаківську на ділянці від вул. Черемшини до вул. Долішньої. У зв’язку з цим відбудуться зміни в схемі руху маршрутів громадського транспорту, які курсують по вул. Личаківській. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

По вул. Личаківській курсує 11 маршрутів громадського транспорту: № , № 5Н, № 15, № 18, № 24, № 29, № 36, № 39, № 47а, № 50 та соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка. З 16 березня, після перекриття для руху транспорту вул. Личаківської на ділянці від вул. Черемшини до вул. Долішньої, маршрути курсуватимуть за такими схемами:

Маршрут № 5а: пл. Різні – вул. Б. Хмельницького – – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Кукурудзяна – вул. Ковельська – вул. Пластова – вул. Богданівська – вул. Тракт Глинянський – м. Винники.

Маршрут № 5Н: вул. Китайська – вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська (у зворотному напрямку вул. Дніпровська) – вул. Мечникова – вул. Личаківська – пр. Свободи (у зворотному напрямку вул. Городоцька ) – вул. Чернівецька.

Маршрут № 15: вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. І.Гонти – вул. Городоцька. У зворотному напрямку вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Коперника – вул. Стефаника – вул. Герцена – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна).

Маршрут № 18: вул. Некрасова (стадіон «Скіф») – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. В. Великого – вул. І. Виговського – вул. Сяйво – вул. Широка.

Маршрут № 24: вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Дніпровська – вул. І. Франка – вул. Вітовського – вул. Коперника – вул. С. Бандери – вул. Городоцька. У зворотному напрямку вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Коперника – вул. Дорошенка – пл. Соборна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна.

Маршрут № 29: м. Винники – вул. Тракт Глинянський – вул. Х. Колумба – вул. Личаківська (вул. Долішня) – пішки пройти до перехрестя вул. Личаківської з вул. Б. Котика – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – вул. Городоцька – вул. Чернівецька.

Як повідомив Олега Партики, в.о. начальника управління транспорту ЛМР, маршрут №29 розділять: тобто один автобус їде до вул. Долішньої, тоді мешканці проходять пішки до вул. Б. Котика і там пересідають на другий автобус маршрут №29. Пересадка буде безкоштовна. Для цього пасажирам у першому автобусів даватимуть відповідні квитки, які вони віддадуть у другому автобусі.

Маршрут № 36: м. Винники – вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Кукурудзяна – вул. Новознесенська – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Городоцька – пл. Кропивницького.

Маршрут № 39: вул. Долішня – вул. Богданівська – вул. Кукурудзяна – вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Липинського – вул. Лінкольна – пр Чорновола – вул. Підвальна – вул. Личаківска – вул. Мечникова – вул. Некрасова (стадіону «Скіф»).

Маршрут №47а: пл. Різні – пр. Свободи (у зворотному напрямку вул. Підвальна) – вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Дніпровська (у зворотному напрямку вул. Студентська) – вул. Зелена – вул. Сихівська – пр. Червоної Калини.

Маршрут № 50: вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Підвальна – пр. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Ковча – вул. Шевченка – вул. Величковського (Рясне-2).

Студентські маршрути курсуватимуть від гуртожитків на вул. Медової Печери та вул. Пасічній – по вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Костя Левицького – вул. Кн. Романа – пл. Галицька. У зворотному напрямку – по вул. Пекарська – вул. Мечникова – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна і вул. Медової Печери.

Нагадаємо, з п’ятниці, 16 березня, буде перекрито для руху транспорту на вулицю Личаківську на ділянці від Черемшини до Долішньої.