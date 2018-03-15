Біатлоністка Джима здобула медаль на етапі Кубка світу в Норвегії

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла третє місце у спринті на 8 етапі Кубка світу в Голменколлені (Норвегія). На обох вогневих рубежах наша спортсменка відстрілялася чисто, за часом поступилася лідерці 29 секунд, передає UA:БІАТЛОН.

Перемогла у цій гонці Анастасія Кузьміна зі Словаччини, яка хоч і мала один промах на рубежі лежачи, змогла нівелювати витрачений на штрафне коло час хорошим ходом. Друге місце у спринті посіла білоруська спортсменка Дар’я Домрачева, яка як і Юлія Джима стріляла ідеально.

1 – Анастасія Кузьміна (Словаччина)

2 – Дар’я Домрачева (Білорусь) +8.9

3 – Юлія Джима (Україна) +29.2

Результати ще чотирьох українських спортсменок у цій гонці не такі втішні:

59 – Анастасія Меркушина (1+1) +2:29.4

65 – Валентина Семеренко (0+2) + 2:39.4

66 – Віта Семеренко (1+2) +2:41.6

81 – Ірина Варвинець (0+2) + 3:16.9

Фото: Андрій Іванов