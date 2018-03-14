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Залізничний вокзал у Львові «замінував» 15-річний школяр

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Львівські поліцейські викрили зловмисника, який «замінував» залізничний вокзал. Ним виявився 15-річний школяр з міста Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Залізничний відділ поліції 9 березня близько 17.45 зателефонував анонім, який повідомив, що головний залізничний вокзал у Львові заміновано.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та представники інших служб. Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. На час обстеження вокзалу та прилеглої територій з будівлі евакуювали близько 300 людей.

Правоохоронці встановили, що телефонував до поліції та надав неправдиву інформацію про «мінування» 15-річний житель міста Стрий.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція

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