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За вчинення крадіжок львів’янину «світить» до шести років тюрми

Юлія Шпак

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За вчинення крадіжок, львів’янин може опинитись за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 42-річного львів’янина, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка,поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України.

«Встановлено, що зловмисник упродовж січня-лютого 2018 року на території Сихівського району м. Львова із застосуванням металевого лому, проникав у приміщення різних «Акватерміналів», звідки викрадав грошові кошти. Загальна сума збитків становить понад 23 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування та судового розгляду вказаний чоловік перебував під вартою. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Сихівського районного суду для розгляду по суті.

До набрання вироком суду законної сили, обвинувачений перебуватиме у Львівській установі виконання покарань №19.

Довідково: санкція ч.3 ст. 185 КК України передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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