За два роки у селах Львівщини планують збудувати більше півсотні медичних амбулаторій

До 2020 року у Львівській області планують звести більше півсотні сільських медичних амбулаторій. Про це сьогодні, 14 березня, під час прес-конференції повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

Як вона зауважила, на будівництво сільських амбулаторій у області з держбюджету передбачено 302 млн грн.

«Покладаємо великі надії на закон, який стосується розвитку матеріально-технічної бази в сільській місцевості. Маємо на область передбачений фінансовий ресурс у розмірі 377 млн грн на розвиток сільської медицини, з них 302 млн грн – на будівництво нових сільських лікарських амбулаторій, решта – на розвиток телекомунікацій. Ми практично сформували перелік населених пунктів, де можливе їх облаштування. Цей список формувався за поданням райадміністрацій, районних лікарень, ОТГ. Це всього 70 амбулаторій. Насправді за 302 млн грн таку кількість ми не збудуємо, бо передбачається, що все має бути так би мовити «під ключ» – новий будинок, нове обладнання, транспорт…А відповідальність території – загітувати до себе лікаря. Бо, якщо там нема медпрацівника, будівництва не буде», – пояснила посадовиця.

Окрім цього, вона розповіла, що найближчим часом з робочою поїздкою на Львівщині буде міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, який курує цей процес.

Водночас Ірина Микичак зауважила, що мільйони на сучасні амбулаторії освоюватимуться протягом кількох років і до 2020 року у області їх буде щонайменше 50.

«Це кошти, які не будуть освоєні лише 2018 року, це триватиме щонайменше до 2020 року. Я думаю, всі свідомі того, що таке збудувати 50 чи 60 амбулаторій навіть за найсучасніших технологій, у нас така криза будівельних кадрів в області, що коли робимо якісь роботи в наших установах, вкінці року мали реальну катастрофу, як це завершити, бо не було кому…Тобто, розраховуємо збудувати до 2020 року щонайменше 50 сімейних амбулаторій», – сказала директор департаменту охорони здоров’я.