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Вартість шенгенських віз може подорожчати на 20 євро?

Дарина Смеречанська

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Єврокомісія оголосила про можливе внесення поправок в візове законодавство Європейського союзу і подорожчання шенгенської візи. Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, Єврокомісія пропонує збільшити на 20 євро візовий збір Шенгенської зони для жителів третіх країн. На сьогоднішній день візовий збір для цих громадян становить 60 євро і, таким чином, він буде збільшений до 80 євро.

Як повідомляється на сайті організації, мета реформи – спрощення в’їзду для тих, хто не має громадянства ЄС. Пропонована нами реформа зробить процедуру отримання віз для законослухняних мандрівників легшою і швидшою. У той же час поліпшення стандартів безпеки допоможе краще виявляти та зупиняти тих, хто такими не є», – прокоментував комісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.

Розмір консульського збору планується збільшити на 20 євро – до 80 євро через збільшення витрат у зв’язку з посиленням стандартів безпеки.

В даний час для українців збір визначений окремою угодою з Європейським союзом і становить 35 євро. Чи буде збільшено збір для українців, не уточнюється.

До шенгенської зони входять 22 країни ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Фактично до неї також належать Монако, Сан-Марино , Андорра і Ватикан – ці держави не підписали законодавство Шенгену, але при перетині кордонів між ними і країнами-членами шенгенської зони також немає контролю прикордонної служби.

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