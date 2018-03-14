Українці більше не ходитимуть на прийом до лікаря за талонами

МОЗ із 13 березня скасувало форми первинної облікової документації через, як наголошують у відомстві, моральну застарілість.

Як зазначається, відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров’я.

Так, наказом Міністерства скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. Водночас, МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів. Ну і не менш важливо, що МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок є відтепер непотрібною.

«Прощавайте, талони в лікарнях! І талони на талони. І навіть маленькі талончики. МОЗ скасовує застарілі форми первинної облікової документації!

Протягом десятиріч лікарі, медсестри та працівники реєстратури заповнювали вручну стоси паперів. Вони не мали практичної необхідності, але займали купу сил лікарів, години очікування пацієнтів та гектари лісу. Проте на відміну від лісу, котрий можна виростити знову, не можна повернути час лікарів та пацієнтів.

Ми переходимо на нову філософію збору статистики: має заповнюватись тільки потрібна інформація, в зручному форматі та місці», – написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Так, згідно з наказом, чинність втрачають форми:

№ 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів»

№ 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду»,

№ 025-3/о «Медична карта студента № __»

№ 025-4/о «Талон на прийом до лікаря»

№ 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта»

№ 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)»

№ 031/о «Книга запису викликів лікарів додому»

«Це ті облікові форми, які використовувалися насамперед при наданні первинної медичної допомоги. Як свідчить практика, для обліку лише одного візиту пацієнта в медичному закладі необхідно було зробити записи в 5-10 різних паперових документах, інформація в яких дуже часто дублюється, поставити значну кількість різних підписів та печаток. Так звичайний талон амбулаторного пацієнта (025-6/о) має майже 40 полів для заповнення», – наголошують у МОЗ.

Замість паперових талонів наказом впроваджується оновлена форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів». Ця форма буде стандартом обліку візитів пацієнтів в медичних інформаційних системах і буде формуватись автоматично із записів амбулаторної карти.