У віці 76 років з життя пішов Стівен Хокінг

Англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Родина Хокінга випустила відповідне звернення у середу, 14 березня, рано вранці. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на The Guardian.

Хокінг помер у себе вдома в Кембріджі.

«Ми глибоко засмучені тим, що наш батько сьогодні помер», – повідомили діти Хокінга Люсі, Роберт і Тім. «Він був видатним вченим і екстраординарною людиною, праці й спадок якого житимуть багато років. Його мужність і наполегливість у поєднанні з його величчю й почуттям гумору надихали людей по всьому світу. Одного разу він сказав: “У всесвіті не було б особливого сенсу, якби він не був будинком, у якому живуть улюблені люди”. Ми завжди будемо за ним сумувати», – йдеться в заяві дітей Хокінга.

Причини смерті Хокінга та інші подробиці не повідомляються.

Стівен Хокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді (Велика Британія). Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху, а також теорію чорних дір. Висловив гіпотезу, що чорні діри малої маси втрачають енергію, випускаючи випромінювання за своїм горизонту подій, і, зрештою, “помирають” (це явище отримало назву “випромінювання Хокінга”). У 1998 році він видав науково-популярну книгу «Коротка історія часу», в якій розповідається про появу Всесвіту, природи простору і часу, чорних дірах і теорії суперструн. Ця книга розійшлася більш ніж 10-мільйонним тиражем. За внесок у науку Хокінг отримав багато нагород, серед яких Премія Ейнштейна, Премія з фундаментальної фізики й Медаль Альберта Королівської спілки мистецтв. У 2015 році вийшов британський фільм “Теорія всього” (The Theory of Everything) – історія життя вченого.

На початку 1960-х у Хокінга стали проявлятися ознаки бокового аміотрофічного склерозу, які згодом призвели до параліча. Після діагностики захворювання в 1963 році лікарі вважали, що жити йому залишилось лише два з половиною роки, однак хвороба прогресувала не так швидко, і користуватися коляскою він почав лише наприкінці 1960-х років. У 1965 році Хокінг одружився з Джейн Вайлд, пізніше у них народилися син Роберт, дочка Люсі та син Тімоті. Після розлучення з Джейн у 1995 році Хокінг одружився на своїй доглядальниці, Елайн Мейсон, з якою прожив 11 років. У жовтні 2006 року вони розлучилися.

Попри важку хворобу, Хокінг вів активне життя – займався наукою, викладав, виступав із доповідями, спілкуючись із світом за допомогою комп’ютерного синтезатора мовлення.