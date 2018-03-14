У Польщі кажуть, що замовником вибуху біля меморіалу «Львівські орлята» – Росія

Виконавцем акту вандалізму поблизу меморіалу «Львівські орлята» на Личаківському цвинтарі у Львові можуть бути особи різної національності, але замовник один – Росія. Про це заявив у середу віце-маршалок Сейму, голова фракції правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) в Сеймі Ришард Терлецький, передає Укрінформ.

“Навіть якщо це скоєно руками українців, поляків чи угорців, адже зовсім нещодавно ми мали зовсім незрозумілий польсько-угорський інцидент в Україні (участь польських націоналістів у підпалі офісу угорської меншини в Ужгороді — ред.), який не мав жодного сенсу, то незважаючи на те, хто був виконавцем, відомо, хто був замовником — Росія. Ми повинні це усвідомлювати і робити усе можливе, аби таких інцидентів не було”,- заявив Терлецький.

На його думку, аби протидіяти намаганням із зовні погіршити двосторонні відносини, Польща та Україна мають прагнути до розв’язання історичних спорів, а також звертати увагу своїх силових структур на необхідність запобігання таким провокаціям, яких може ставати дедалі більше.

“Ми сподіваємося, що українська влада зможе ефективно протидіяти такого роду інцидентам”, – наголосив віце-маршалок Сейму.

За його словами, обидві країни також мають зосереджувати увагу на позитивних аспектах розвитку – економічній, туристичній співпраці, підтримці України на міжнародній арені заради подальшого наближення Києва до європейських структур.

Як відомо, 13 березня близько десятої вечора невстановлена особа закинула на клумбу на Личаківському цвинтарі, неподалік польського поховання – меморіалу “Львівські орлята”, предмет, що вибухнув, імовірно – гранату РГД-5. Постраждалих немає, споруди меморіалу пошкоджень не зазнали. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.