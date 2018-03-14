У п’ятницю Личаківську перекриють від Черемшини до Долішньої. Трамвай №7 змінить маршрут

З п’ятниці, 16 березня, буде перекрито для руху транспорту на вулицю Личаківську на ділянці від Черемшини до Долішньої. Відтак, відбудуться зміни у схемах руху 7 маршрутів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На вул. Личаківській триває капітальний ремонт дороги. Станом на сьогодні роботи зосередженні на відрізку від вул. Б. Котика до вул. Черемшини. Як повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, від п’ятниці, 16 березня, ремонтні роботи розпочнуться на наступній ділянці дороги, відповідно буде перекрито для руху транспорту ділянку від вул. Черемшини до вул. Долішньої. У зв’язку з цим відбудуться зміни в схемі руху маршрутів громадського транспорту.

«З цієї п’ятниці, 16 березня, закриваємо для проїзду транспорту частину вулиці Личаківської, від вул. Б. Котика до вул. Долішньої. Ремонт вулиці іде по графіку. Закінчення робіт плануємо в липні цього року. Впливати на термін виконання робіт можуть складні ґрунти, і як буде пролягати старий колектор. Старий колектор іде по вулиці зигзагом, а нам потрібно паралельно прокладати новий і використовувати старий.

Щодо руху транспорту, відбувалися зустрічі з громадськими активістами щодо обговорення зміни схеми маршрутів громадського транспорту. Схеми вже затвердженні. Перепрошуємо за незручності, які виникнуть, та сподіваємося на розуміння. Цей час потрібно перечекати, щоб повністю відремонтувати вулицю. Для покращення і зручності проходження мешканцями ділянки, де ведуться роботи, підрядник відремонтує хідники.

На сьогодні наше завдання максимально швидко організувати і провести усі роботи з ремонту Личаківської», – розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

За його словами, було розглянуто різні варіанти щодо організації руху громадського транспорту, зокрема можливість тимчасового проїзду транспорту по трамвайній колії. Однак від цього варіанту відмовилися, оскільки це може бути небезпечним.

«Ми розглядали різні варіанти, щодо організації схеми руху. Однак, буде глибоко розрито дорогу, бо відбувається заміна колектора. Відповідно є кути нахилу земельних котлованних робіт, які не можна порушувати. Тому, ми не можемо ризикувати, що десь може виникнути обвал чи зсув ґрунту. Ми радилися з проектантами, представниками державної експертизи і побачили, що є великі ризики обвалу під час такого руху, тому відмовилися від цього варіанту», – додав Сергій Бабак.

Як повідомив Олега Партики, в.о. начальника управління транспорту ЛМР, по вул. Личаківській курсує 11 маршрутів громадського транспорту. Чотири маршрути: № 5а, № 50, № 18, а також соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка змін не зазнають. Зміни відбудуться у схемах руху маршрутів № 5Н, № 15, № 24, № 29, № 36, № 39, № 47а.

«З цього питання ми спілкувалися і з Винниківською міською радою, з депутатами цього округу, пропрацьовували схеми з перевізниками.

Щодо основних змін у схемах, то маршрут № 36 буде об’їжджати через Кривчиці, як і 5а. Маршрут № 29 розділяємо: тобто один автобус їде до вул. Долішньої, тоді мешканці проходять пішки до вул. Б. Котика і там пересідають на другий автобус маршрут № 29. Пересадка буде безкоштовна. Для цього пасажирам у першому автобусів даватимуть відповідні квитки, які вони віддадуть у другому автобусі.

Маршрут № 39 курсуватиме від вул. Некрасова.

Усі інші автобусні маршрути будуть їхати через вул. Зелену, потім виїздитимуть на вул. Мечникова і по маршруту», – розповів Олег Партика.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкція вулиці здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

У серпні були повністю завершенні роботи на перехресті вул. Личаківська-Мечникова. Тут замінено 30 м колектора, діаметром 1200 мм, який знаходився на глибині 7,5 м. Замощенні тротуари, викладена бруківка і поставлено 8 опор контактної мережі. З 18 вересня здійснюється повноцінний рух трамваїв.