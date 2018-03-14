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У Львові затримали двох квартирних злодіїв

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У Львові поліцейські затримали двох зловмисників, причетних до квартирної крадіжки. Встановлюються обставини події. Триває перевірка щодо причетності чоловіків до інших аналогічних злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Сихівський відділ поліції звернулася за допомогою 45-річна львів’янка. Жінка повідомила, що вранці 7 лютого з її квартири у будинку на вулиці Карманського було викрадено ноутбук та грошові кошти.

«Встановлено, що до вчинення крадіжки причетні двоє 27-річних місцевих мешканців. В квартиру потерпілої вони проникли, підібравши ключ до замка вхідних дверей», – повідомив заступник начальника Сихівського відділу поліції підполковник поліції Роман Дзюдзь.

Обидва зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування та перевірка щодо причетності зловмисників до інших аналогічних злочинів.

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