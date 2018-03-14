У Львові відкрили реабілітаційний центр, де лікуватимуть від алкозалежності

У Львові відкрили приймально-консультаційне відділення проекту реабілітаційного центру «Можу», мета якого – допомагати людям, які мають алкозалежність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Центр працює за адресою: вул. Княгині Ольги, 122а. Ініціатором відкриття такого центру у Львові стали приватний медичний центр, а також відпочинковий комплекс «Вернигора» у Трускавці.

«Це приймально-діагностичне відділення, тут до нас будуть поступати пацієнти, які мають алкогольну залежність. Ми будемо надавати їм консультацію. Це денний стаціонар – ми працюватимемо з 8 ранку до 8 вечора, і пацієнт буде проходити процедури. Якщо можна допомогти в термін одного дня, то ми допомагаємо і пацієнт йде до дому, а якщо необхідне добове спостереження, тоді пацієнт з допомогою двох реанімобілів транспортується в Трускавець, де в нас на базі відпочинково-оздоровчого комплексу є можливість перебування на цілодобовому спостереженні.

Люди, які вживають алкоголь, страждають від ушкодження органів та систем як чистим етанолом, так і продуктами розпаду етанолу. Тому в нас є цілий комплекс методів та засобів очищення організму. Першим кроком є детоксикація, тобто фізичне очищення організму, а наступним кроком є психотерапевтичне відновлення», – розповіла лікар-анестезіолог, головний спеціаліст напрямку «Детокс» Марія Дудич.

«В нашому центрі ми використовуємо різний, але в будь-якому випадку, ефективний підхід до пацієнтів. Це можуть бути сімейні консультації, консультації дружини, яка не знає, як правильно донести до чоловіка ідею, що він все-таки зловживає, це можуть бути консультації з тим, в кого є проблеми, щоб допомогти йому віднайти всередині той ресурс, за допомогою якого він лишатиметься тверезим, і це тверезе життя йому буде подобатися. Психотерапія направлена на те, щоб людина знайшла радість в житті без психоактивних речовин, щоб вона могла сама себе у здоровий спосіб і розважати, і радувати, і знаходити якісь цікавості.

В групі робота допомагає людям побачити себе зі сторони, розвіяти ілюзії, що я один такий, і таких більше нема. З іншої сторони, індивідуальна робота допомагає сконцентруватися на особистісних нюансах. Тому ці всі техніки нами застосовуються через те, що ми зібрали і проаналізували досвід, який є у всьому світі найефективнішим.

Є певна закономірність – скільки років людина пила, стільки приблизно місяців їй потрібно присвяти, щоб зайнятися собою. Це рамка, в якій можна рухатися, бо дехто може пройти початковий курс і навчитися казати «ні», і цього може бути достатньо. А дехто йде далі і займається своїми стосунками, які були попсуті, коли були зловживання», – розповіла Євгенія Шапочка, психотерапевт, головний спеціаліст напрямку «Психотерапія».

Приймально-консультаційне відділення проекту реабілітаційного центру «Можу» охоплює всі етапи допомоги у лікуванні алкоголізму – від швидкої медичної допомоги до тривалого лікування з кількох етапів: першим буде детокс – медикаментозне очищення і відновлення організму, другий етап – психотерапія (індивідуальні та групові заняття), наступні етапи – робота в групах взаємодопомоги організацій АА та АЛАНОН, духовне очищення (церква), фізичне відновлення (спорт) та інтеграція в суспільство.

Програма лікування складається індивідуально і можлива як амбулаторно у Львові, так і в Трускавці на базі багатопрофільного санаторного комплексу «Вернигора». Організатори працюватимуть як із залежними, так і з членами їх сімей (співузалежненими жінками та чоловіками, маленькими та дорослими дітьми алкоголіків). Спеціалісти центру щотижня проводять безкоштовний цикл лекцій для всіх охочих за попередньою реєстрацією. Також у програмі центру є рекреаційні виїзні заходи для відновлення стосунків у сім’ї та соціумі (наприклад «тверезі вихідні» для родини із цікавими квестами, спа-релакс та анімацією або вікенд для співробітників фірми – як можна цікаво та весело відпочивати без алкоголю) та психотерапевтичні заняття для попередження рецидивів і відновлення якісного життя в сім’ї і суспільстві та підтримуюча медикаментозна терапія у вигляді інфузій (печінкових, серцевих, відновлюючих тощо).

Реабілітаційний центр Можу гарантує анонімне, конфіденційне лікування, пропонує сучасні комфортні умови та мультидисциплінарний підхід, психологічну допомогу.

Додамо, що для того, аби донести інформацію про всі нюанси алкозалежності, всі нюанси, які стаються з сім’єю, в якій людина вживає алкоголь, 1 раз на тиждень – в середу о 19.00 год. в центрі читають відкриті ознайомчі безкоштовні лекції.

Довідка

Контакти реабілітаційного центр Можу: http://mozhu.com.ua/

с. Модричі (біля Трускавця), вул. Курортна, 3/1, Дрогобицький район, Львiвська область, тел. +38 067 650 98 74

м. Львів, вул. Княгинi Ольги, 122A, тел. +38 067 555 02 19.