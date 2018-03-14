У Червонограді судитимуть злодія, що грабував автомобіль на очах у перехожих

У Червонограді правоохоронці затримали грабіжника. За вчинення кримінального правопорушення раніше судимому зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

12 березня близько 17.00 на вулиці Сокальській у Червонограді 35-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, заволодів господарським пакетом з грошовими коштами та іншими речами з автомобіля, припаркованого поблизу одного із магазинів.

Чоловік скоїв правопорушення на очах у перехожих, проте на вимоги людей припинити не реагував, а намагався втекти з викраденим. Втекти зловмиснику перешкодили працівники поліції, котрі проїжджали вулицею та затримали його.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.15 (незакінчений замах) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до чотирьох років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.