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Синоптики застерігають львів’ян про туман та ожеледицю

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що завтра, 15 березня, на окремих ділянках доріг у Львові буде ожеледиця.

Вночі та вранці місцями туман, видимістю 200-500 м. Невеликий дощ, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° тепла, вдень 8 – 10° тепла.

16 березня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ з переходом в мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

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