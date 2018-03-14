Путін приїхав з агітацією в окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін у рамках передвиборчого туру в середу, 14 березня, прибув до окупованого Криму. Про це повідомляє DT.UA.

До плану візиту включені відвідування російським президентом аеропорту “Сімферополь”, а також участь у мітингу в Севастополі, присвяченому четвертій річниці анексії півострова, передає ТАСС.

Після мітингу в окупованому Севастополі відбудеться святковий концерт “Севастополь. Крим. Росія”, в якому візьмуть участь Олександр Маршал, Олег Газманов, Денис Майданов, Віка Циганова, гурт “Любе”, Хор Турецького та інші російські виконавці.

У зв’язку з приїздом російського президента у Севастополі обмежили рух транспорту.

Президент України Петро Порошенко назвав черговий візит Путіна до окупованого Криму провокацією.

Попереднього разу Путін разом із прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим відвідували Крим у серпні минулого року. У Севастополі Путін зустрівся з окупаційною адміністрацією і байкерами з прокремлівського клубу “Нічні вовки”.