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Путін приїхав з агітацією в окупований Крим

Дарина Смеречанська

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Президент Росії Володимир Путін у рамках передвиборчого туру в середу, 14 березня, прибув до окупованого Криму. Про це повідомляє DT.UA.

 

До плану візиту включені відвідування російським президентом аеропорту “Сімферополь”, а також участь у мітингу в Севастополі, присвяченому четвертій річниці анексії півострова, передає ТАСС.

Після мітингу в окупованому Севастополі відбудеться святковий концерт “Севастополь. Крим. Росія”, в якому візьмуть участь Олександр Маршал, Олег Газманов, Денис Майданов, Віка Циганова, гурт “Любе”, Хор Турецького та інші російські виконавці.

У зв’язку з приїздом російського президента у Севастополі обмежили рух транспорту.

Президент України Петро Порошенко назвав черговий візит Путіна до окупованого Криму провокацією.

Попереднього разу Путін разом із прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим відвідували Крим у серпні минулого року. У Севастополі Путін зустрівся з окупаційною адміністрацією і байкерами з прокремлівського клубу “Нічні вовки”.

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