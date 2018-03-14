Понад 70% захворілих на кір дітей Львівщини не робили щеплень

У Львівській області станом на 14 березня на кір захворіло 756 осіб, з них 561 дитина (згідно первинних діагнозів). Серед захворілих дітей 71,5% не щеплені згідно Календаря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської ОДА.

Захворюваність реєструється на 23 адмінтериторіях. Найвища у м. Львові, Пустомитівському, Жовківському, Городоцькому, Стрийському районах.

Нагадаємо, кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Спеціального лікування нема.

Медики нагадують: найкращий захист від кору – вакцинація!